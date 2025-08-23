Ap, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 18

Washington. Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) registraron ayer la casa de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional del primer gobierno del presidente Donald Trump y hoy crítico de éste, como parte de una investigación policial sobre posible manejo indebido de información clasificada.

Trump declaró que “intencionadamente” no quiso involucrarse en el operativo. “No soy fan de John Bolton. De hecho, pensé que era un canalla y sufre del síndrome de trastorno mental grave de Trump”, dijo al diario británico The Guardian, al referirse al allanamiento. Repitió que intenta “mantenerse al margen de esos asuntos”, mientras el vicepresidente, JD Vance aseguró a NBC News que la redada no se hizo por motivos de discrepancia política.

Ayer, a las 7 de la mañana, agentes de la FBI comenzaron a registrar la casa de Bolton en Maryland por orden del director de la agencia, Kash Patel, informó el New York Post, tras citar a un funcionario gubernamental no identificado. “Nadie está por encima de la ley... @Agentes de la FBI en misión”, escribió Patel, sin mencionar a Bolton, en una publicación en X poco después de esa hora.

Bolton fue embajador ante Naciones Unidas y tercer asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump; sin embargo, desde entonces se ha convertido en crítico del republicano, a quien calificó de no apto para el cargo. Además, se enfrentó con la primera administración de Trump por un mordaz libro de su autoría, en el que documentó su tiempo en la Casa Blanca, The Room Where it Happened. Como asesor de seguridad se enfrentó a al mandatario por Irán, Afganistán y Corea del Norte.