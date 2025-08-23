Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 22

Chihuahua, Chih., Un cateo realizado en el domicilio de una policía municipal de Ciudad Juárez, en el cual se decomisaron armas de fuego y droga, confrontó a la corporación de la urbe fronteriza con la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE), cuyos agentes son acusados de cometer abuso sexual contra dos menores de edad en la citada vivienda y “sembrar” los estupefacientes.

Luego de que se inspeccionó el domicilio de la colonia Carlos Castillo Peraza, al mediodía del jueves, con apoyo de personal especializado de la Fiscalía General del Estado (FGE), se aseguró una pistola calibre .45, un rifle de asalto, 11 envoltorios de un polvo similar a la cocaína y una bolsa con supuesta mariguana.

La uniformada aseguró que los agentes estatales ingresaron a su casa antes de tener la orden de un juez; además, dijo, robaron el sistema de videograbación y cámaras de seguridad de la vivienda, también, agregó, hicieron tocamientos indebidos a dos sobrinas de ella y le sembraron drogas.

Denunció que la revisión se realizó sin que hubiera una investigación formal, y la policía estatal quiere vincularla con una persona con la que ella tuvo una relación hace seis años.