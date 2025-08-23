▲ Aspecto del incendio afuera del palacio municipal de Tzucacab provocado por los pobladores. Foto cortesía de Alexis Góngora

Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 22

Tzucacab, Yuc., Una turba causó destrozos, saqueos y prendió fuego al mobiliario del palacio municipal de Tzucacab, tras realizar una marcha para exigir justicia por la muerte de Ángel Alejandro en la cárcel de esa población maya.

Familiares del joven de 24 años, solicitaron a las autoridades esclarecer lo ocurrido; explicaron que fue detenido el pasado lunes presuntamente por alterar el orden público en estado de ebriedad, y lanzar consignas contra el alcalde, pero lo encontraron sin vida la mañana siguiente en su celda; la versión que las autoridades dieron a sus allegados es que se ahorcó.

La noche del jueves los inconformes clamaron “¡justicia!” y “¡no más abusos!”; en tanto, el edil pevemista Eric Fernando Ku Caamal huyó ante las amenazas de que iban a incendiar su casa.

Los pobladores enardecidos en-traron a las oficinas, sacaron muebles y les prendieron fuego. Al parecer se habrían llevado objetos de valor y quemaron un vehículo.

Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron al lugar para sofocar las llamas del inmueble, que ya había sido consumido por el fuego.

Hasta el cierre de la edición no se había informado de personas detenidas por los disturbios ni del saldo oficial de daños.

Durante la marcha los familiares de Ángel Alejandro exigieron la presencia de funcionarios estatales para esclarecer el caso pues dijeron no confiar en las autoridades municipales.