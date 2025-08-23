Ángel fue hallado sin vida en su celda; se ahorcó, según las autoridades
Sábado 23 de agosto de 2025, p. 22
Tzucacab, Yuc., Una turba causó destrozos, saqueos y prendió fuego al mobiliario del palacio municipal de Tzucacab, tras realizar una marcha para exigir justicia por la muerte de Ángel Alejandro en la cárcel de esa población maya.
Familiares del joven de 24 años, solicitaron a las autoridades esclarecer lo ocurrido; explicaron que fue detenido el pasado lunes presuntamente por alterar el orden público en estado de ebriedad, y lanzar consignas contra el alcalde, pero lo encontraron sin vida la mañana siguiente en su celda; la versión que las autoridades dieron a sus allegados es que se ahorcó.
La noche del jueves los inconformes clamaron “¡justicia!” y “¡no más abusos!”; en tanto, el edil pevemista Eric Fernando Ku Caamal huyó ante las amenazas de que iban a incendiar su casa.
Los pobladores enardecidos en-traron a las oficinas, sacaron muebles y les prendieron fuego. Al parecer se habrían llevado objetos de valor y quemaron un vehículo.
Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron al lugar para sofocar las llamas del inmueble, que ya había sido consumido por el fuego.
Hasta el cierre de la edición no se había informado de personas detenidas por los disturbios ni del saldo oficial de daños.
Durante la marcha los familiares de Ángel Alejandro exigieron la presencia de funcionarios estatales para esclarecer el caso pues dijeron no confiar en las autoridades municipales.
Los quejosos denunciaron que no se les notificó de inmediato el fallecimiento, que habría ocurrido alrededor de las 3 horas y fue un familiar quien avisó a la esposa del joven cuatro horas después.
Acusaron también que no se les permitió ver el cuerpo en la celda, donde supuestamente fue localizado, y rechazaron la versión de que un cuñado hubiera firmado la autorización para el retiro del cadáver.
La familia cuestionó la falta de pruebas documentales o fotográficas del hecho y pidió una investigación clara sobre las circunstancias de la muerte del muchacho.
La cónyuge del occiso denunció que nunca fue notificada sobre el arresto de su esposo y desmintió que existiera una denuncia previa en su contra, como aseguraron las autoridades.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán expresó su preocupación por lo sucedido y lamentó los actos de violencia ocurridos en el municipio de Tzucacab, los cuales pusieron en riesgo la integridad física de los manifestantes y de otras personas que se encontraban en el lugar.
Reconoció que existe una legítima inconformidad por el reciente fallecimiento de una persona en la cárcel municipal, por la que inició una queja de oficio. No obstante, instó a confiar en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones pertinentes para esclarecer con prontitud y transparencia las causas del deceso.