Sábado 23 de agosto de 2025, p. a11
La dirección deportiva de la selección mexicana dio a conocer la lista de los 23 jugadores que convocó el técnico Javier Vasco Aguirre para la primera concentración que servi-rá de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, en la que sólo incluyó a futbolistas de la Liga Mx.
Para este microciclo, el cual se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, el timonel del Tricolor contará con menos de la mitad de los jugadores con los que se coronó en la reciente Copa Oro 2025, toda vez que no vendrán quienes militan en Europa y tampoco los que fueron considerados para participar en el Mundial Sub-20, como el juvenil Gilberto Mora, quien, con tan sólo 16 años, destacó en dicha competencia.
En esta nueva convocatoria, con miras a la próxima fecha FIFA de septiembre, destaca la presen-cia de los porteros Sebastián Jurado, de FC Juárez, y Carlos More-no, del Pachuca.
Chivas y América son los equipos que aportarán más jugadores, con cinco y cuatro, respectivamente. El vigente campeón Toluca contribuirá con sólo dos elementos.
En la próxima fecha FIFA, México se enfrentará a Japón y Corea del Sur en territorio estadunidense. El duelo ante los nipones será el 6 de septiembre en el Oakland Coliseum, en California, mientras el segundo encuentro se disputará el martes 9 en el Geodis Park, en Nashville.
La lista de convocados es la siguiente. Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Sebastián Jurado (FC Juárez) y Carlos Moreno (Pachuca).
Defensas: Denzell García (FC Juárez), Diego Barbosa (Toluca), Ramón Juárez (América), Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga (Monterrey), Eduardo Águila (San Luis), Daniel Aceves (Pachuca), y Bryan González (Chivas).
Mediocampistas: Diego Campillo (Chivas), Fidel Ambriz (Monterrey), Isaías Violante, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez (América), Diego Lainez (Tigres), Luis Romo (Chivas), Jesús Angulo (Toluca), Jorge Ruvalcaba (Pumas) y Ozziel Herrera (Tigres).
Delanteros: Germán Berterame (Monterrey) y Armando González (Chivas).