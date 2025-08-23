De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. a11

La dirección deportiva de la selección mexicana dio a conocer la lista de los 23 jugadores que convocó el técnico Javier Vasco Aguirre para la primera concentración que servi-rá de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, en la que sólo incluyó a futbolistas de la Liga Mx.

Para este microciclo, el cual se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, el timonel del Tricolor contará con menos de la mitad de los jugadores con los que se coronó en la reciente Copa Oro 2025, toda vez que no vendrán quienes militan en Europa y tampoco los que fueron considerados para participar en el Mundial Sub-20, como el juvenil Gilberto Mora, quien, con tan sólo 16 años, destacó en dicha competencia.

En esta nueva convocatoria, con miras a la próxima fecha FIFA de septiembre, destaca la presen-cia de los porteros Sebastián Jurado, de FC Juárez, y Carlos More-no, del Pachuca.

Chivas y América son los equipos que aportarán más jugadores, con cinco y cuatro, respectivamente. El vigente campeón Toluca contribuirá con sólo dos elementos.