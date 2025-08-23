▲ Durante el anuncio, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entregó a Donald Trump el trofeo de la Copa del Mundo, recordándole que sólo los ganadores de la Copa del Mundo la suelen tocar. Foto Ap

Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. a11

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaron que el 5 de diciembre de este año se realizará en el Kennedy Center de Washington DC el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, torneo con sedes compartidas entre el país estadunidense, Canadá y México.

Reunidos ayer en la Casa Blanca junto con miembros del gobierno como el vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, los dos dirigentes confirmaron que el Kennedy Center acogerá “uno de los principales hitos” en el camino hacia la Copa más grande de la historia. “Es el centro cultural nacional de Estados Unidos y un monumento viviente al presidente John F. Kennedy, que atrae a millones de visitantes cada año hacia más de 2 mil espectáculos, eventos y exposiciones. En diciembre, el icónico trofeo del Mundial brillará con fuerza en el recinto”, destacó la FIFA en su página web.

La Copa de 2026 se llevará a cabo en 16 ciudades de los tres países mencionados, entre el 11 de junio y el 19 de julio, y será el mayor torneo de todos los organizados por FIFA al contar con 48 equipos participantes, 16 más que en las ediciones celebradas entre 1998 y 2022.

“Es un gran honor traer este torneo mundial y a estos increíbles atletas, los mejores del mundo, al centro cultural de la capital de nuestra nación”, dijo Trump, quien, antes de encabezar el acto, visitó el Centro Kennedy para supervisar las obras de reacondicionamiento que está realizando su administración en las instalaciones.

“El Mundial de 2026 será el conjunto de actos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Centro Kennedy le va brindar un arranque fenomenal”, asegu-ró el mandatario con especial énfasis en que este torneo es algo “muy grande, como organizar varios Supertazones en poco tiempo”.

Como parte de la ceremonia, Infantino le entregó al presidente el trofeo de la Copa del Mundo, recordándole que es un galardón que sólo suelen tocar “los ganadores como él y Leo Messi”, quien dijo fue el último en tener ese trofeo entre las manos.

“¿Puedo quedármela?”, preguntó Trump mientras levantaba el trofeo con ambas manos. “Es una pieza de oro preciosa”. El líder estadunidense, quien portaba una gorra con la leyenda “Trump tenía razón en todo”, pareció estar bromeando, aunque el trofeo del Mundial de Clubes sigue en el Despacho Oval más de un mes después de que el Chelsea lo ganó en East Rutherford, cerca de Nueva York.