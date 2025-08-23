Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. a10

Santiago. La justicia argentina liberó a los 104 fanáticos chilenos arrestados durante la gravísima violencia de-satada la noche del miércoles en Buenos Aires durante el partido entre el local Independiente de Avellaneda y la visita Universidad de Chile –que terminó suspendido y empatado 1-1 –, a la vez que ordenó la clausura del estadio Libertadores de América para recopilar evidencia científica de las bárbaras agresiones ocurridas ahí.

De los 19 heridos chilenos reportados, 17 fueron dados de alta, mientras los otros dos, si bien ya no estaban en riesgo vital, continuaban en estado grave tras ser sometidos a intervenciones de neurocirugía y de fracturas múltiples.

No había información oficial respecto de que hinchas argentinos hubiesen sido detenidos en el transcurso de los incidentes.

El fiscal Mariano Zitto, a cargo del caso, alegó que los hechos “dejaron en evidencia lo peor de nuestra especie”, protagonizados por “una minoría que no entiende que el resto de los espectadores en el juego sólo pretenden ir a divertirse, no a tratar de no morir o sobrevivir a una horda de inadaptados”.

Aseguró que la violencia comenzó antes del partido con el desmantelamiento –por la afición chilena– de las instalaciones de los sanitarios y destrucción de las cámaras de seguridad del sector, lo cual “permitió que parte de la tribuna del club visitante arrojara los restos de fierros, material, mampostería y botellas hacia el sector inferior, donde había público local”.

Detalló que “en las tribunas un espectáculo horroroso profundizó el conflicto a partir de las graves –y aún inexplicables– circunstancias que permitieron la inaudita irrupción de una gran cantidad de hinchas locales a la tribuna del sector visitante, que dieron lugar a un nivel de violencia extremo e inhumano”.