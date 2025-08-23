Erendira Palma Hernández

Sábado 23 de agosto de 2025, p. a10

Con el bicampeonato en los Juegos Mundiales, el futbol bandera pareciera estar de moda. Decenas de aficionados buscan a las seleccionadas nacionales para pedir autógrafos y fotografías, reconocen que ellas son su inspiración. Ante este panorama y con la medalla que obtuvieron hace unos días, la mariscal de campo Diana Flores lanza una invitación discreta a las autoridades para otorgarles más apoyos en busca de concretar el sueño de la corona olímpica, al tiempo que reconoce su aspiración por ser galardonada con el Premio Nacional del Deporte.

“(El galardón) es uno de los orgullos y honores más grandes de cualquier atleta de nuestro país. Nosotras nos sentiríamos honradas, agradecidas y bendecidas por poder ser consideradas para ello, ya veremos qué depara el destino”, dijo en un acto privado con aficionados.

Mientras recibe el reconocimiento de los fanáticos, Flores junto con algunas compañeras como Andrea Petrone, Ángela Funes, Victoria Chávez, Andrea Martínez y Alison Salazar, expresa su intención de que este momento de éxito del tochito bandera mexicano no sea efímero, sino que afiancen los cimientos que han construido con una presea olímpica y forjar un crecimiento permanente.

“México tiene posibilidades en Los Ángeles 2028. Recibimos apoyo para los Juegos Mundiales, pero nos emociona más lo que viene. Confiamos en que se tomarán decisiones correctas, en que se darán los pasos acertados, en que se dará el respaldo pertinente para que nuestra federación pueda seguir apoyándonos”, señaló Flores.

La selección femenil de futbol bandera ha sido una de las de mayor desarrollo en años recientes. Con un camino discreto al comienzo, sacrificio y ahora con mayores reflectores ha ganado tres cetros en el Campeonato Mundial –2004, 2008 y 2012–, al tiempo que celebraron su segunda medalla de oro en los Juegos Mundiales –2022 y 2025–, que se suma a una plata que obtuvieron en 2021. No obstante, saben que sus competidores internacionales también están en crecimiento constante.