Sábado 23 de agosto de 2025, p. 24

En demanda de justicia y de la detención de responsables, familiares y amigos del joven Orlando Manuel, quien falleció atropellado en octubre del año pasado, protestaron ayer desde las 8 de la mañana con un bloqueo vehicular en prolongación Paseo de la Reforma y Salvador Agraz. Después de las 15 horas cerraron un carril de la autopista México-Toluca, a la altura de Santa Fe, con dirección a la capital, de donde se retiraron después de las 18 horas, lo que colapsó la circulación vehicular. Largas filas de automóviles, autobuses de pasajeros, tráileres y camiones de carga se quedaron varados. A la manifestación se unieron los deudos del joven Daniel Tadeo, quien también fue atropellado.