Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 5

Los nueve ministros electos alistan un intenso programa para el próximo primero de septiembre, como parte de su histórica toma de posesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Iniciará actividades a las 5 horas con un “acto de purificación” en las oficinas del máximo tribunal y concluirá después de las 22 horas con la sesión solemne de instalación.

De acuerdo con el programa preliminar, obtenido por La Jornada, habrá cuatro ceremonias, una de ellas masiva en la que esperan a mil 500 personas, más un fandango musical y dos actos especiales.

El primero será un inédito rito de purificación de pueblos indígenas en la sede de la Corte a las 5 horas; seguido de la “ceremonia de consagración de bastones de mando y servicio”, en la zona arqueológica de Cuicuilco, a las 6 horas. Fuentes del alto tribunal señalaron que a estos actos están invitados los nueve ministros electos, pero no está confirmada su asistencia.

En la agenda figura el primer Informe de gobierno de la Presidenta, en Palacio Nacional, aunque su asistencia no ha sido confirmada públicamente. De concretarse, sería el encuentro inicial con la mandataria y el primer acercamiento formal entre el nuevo Poder Judicial y el Ejecutivo, tras el distanciamiento desde enero de 2023, cuando asumió la presidencia de la Corte Norma Piña.