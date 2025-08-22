Reuters, Afp, Ap, Europa Press y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 22

Pekín. El presidente chino, Xi Jinping, visitó ayer Lhasa en un viaje inusual y no anunciado para conmemorar el 60 aniversario de la fundación de la región autónoma de Xizang (Tíbet), donde llamó a construir un Tíbet “socialista moderno” que sea “unido, próspero, civilizado, armonioso y hermoso”.

“Gobernabilidad, estabilidad social, unidad interétnica y armonía religiosa”, pidió Xi en la ceremonia que tuvo lugar frente al Palacio de Potala, antigua residencia de los dalái lamas –líderes espirituales del budismo tibetano–, y aseguró que China logró “mejorar la calidad de vida de los residentes” de esta zona montañosa de Asia.

En septiembre de 1965, seis años después de que el decimocuarto dalái lama huyó a India –donde instaló un gobierno en el exilio tras un levantamiento fallido–, el Partido Comunista Chino estableció la Región Autónoma de Tíbet y confirió a los grupos étnicos minoritarios, como los tibetanos, mayor poder de decisión en asuntos políticos, incluida la libertad de credo religioso.