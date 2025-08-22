▲ Protestas en Washington poco antes de que Trump se reuniera con la Guardia Nacional desplegada en la capital estadunidense. Foto Ap

Ap y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 21

Nueva York., El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró ayer como una “victoria total” que un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York anulara una multa de 464 millones de dólares que le fue impuesta por fraude financiero en un caso civil por inflar su patrimonio. “Respeto enormemente el hecho de que el tribunal haya tenido el coraje de anular esta decisión ilegal y vergonzosa que estaba perjudicando a los negocios en todo el estado de Nueva York”, escribió en Truth Social.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, aseguró que apelará el fallo del tribunal y aseguró que “Donald Trump, su empresa y dos de sus hijos son responsables de fraude (…). No debe perderse en la historia: otro tribunal ha dictaminado que el presidente violó la ley y que nuestro caso tiene mérito”.

California responde a Texas

En California, los demócratas aprobaron anoche la modificación de sus mapas electorales propuesta por el gobernador, Gavin Newsom, con miras a obtener más escaños en el Congreso en las elecciones intermedias de noviembre de 2026, en respuesta a una decisión similar de los republicanos en Texas, un día antes, y que beneficiará al Partido Republicano en las elecciones legislativas del próximo año.