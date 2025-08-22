▲ Nicolás Maduro encabezó el acto de integración del regimiento de reservistas de la Milicia Nacional Bolivariana al dispositivo de seguridad Cuadrantes de Paz. Foto Presidencia de Venezuela

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 20

Caracas. La agresiva narrativa del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela se ha intensificado en los últimos días, generando tensión en el ambiente político y mediático, así como reacciones dentro y fuera de la república bolivariana. Las sistemáticas amenazas de Washington incluyen filtraciones de noticias sobre una movilización importante de militares estadunidenses con dirección a la nación sudamericana.

La respuesta oficial del gobierno chavista ha sido más de demostración de unidad y fuerza que en términos de discurso. El presidente Nicolás Maduro ha realizado actos consecutivos relacionados con temas policiales y militares, en los que proyecta el mensaje de que Venezuela está tranquila y lista para defender su soberanía.

Ayer, el jefe de Estado dirigió un acto en el que se incorpora a la Milicia Nacional Bolivariana, regimiento de reservistas que cuenta con 4 millones y medio de efectivos y conforma el quinto componente de la fuerza armada venezolana, así como al dispositivo de seguridad conocido como Cuadrantes de Paz, que articula a policías y militares con los 5 mil 336 circuitos comunales, las unidades de organización política activas en las comunidades.

Convocó para este fin de semana una “jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos y todo el pueblo que quiera dar un paso al frente para decirle al imperialismo ‘basta de tus amenazas, Venezuela se respeta’”.

Informó también que activó el Sistema Defensivo Nacional, conformado por todas las estructuras de conducción políticas, gubernamentales, civiles, militares y policiales del país, y que el mismo está en sesión permanente. Aseguró que “Venezuela volverá a triunfar sobre todas las amenazas extravagantes, estrafalarias, criminales del imperialismo estadunidense”.

Amago permanente

El ataque más reciente vino del director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, quien dijo en una entrevista con Fox News que “Venezuela se ha convertido en un Estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela a los cárteles mexicanos, que siguen entrando a Estados Unidos”.

Adicionalmente, la embajada de Estados Unidos en Colombia, que funge de sede “encargada” para Venezuela, emitió ayer una alerta de viaje a los ciudadanos estadunidenses, recomendando no visitar Venezuela o abandonar el país con el argumento de “graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles”.

“Grosero ardid”

Las declaraciones de Terry Cole fueron refutadas de inmediato por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien publicó una respuesta en redes sociales señalando: “los propios informes de la ‘agencia’ que dirige (Cole), llamados National Drug Threat Assessment de 2024 y 2025, en ninguna parte mencionan a Venezuela como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”. Rodríguez explica que las agresiones verbales del jefe de la DEA no son más que un “grosero ardid” que procura “sustentar la agresión contra Venezuela”.