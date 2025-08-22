▲ El lago de Pátzcuaro, en Michoacán, visto desde la isla de Janitzio. Foto Rolando Medrano

Ernesto Martínez Elorriaga

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 26

Morelia, Mich., Más de 8 mil hectáreas de la cuenca norte del lago de Pátzcuaro fueron declaradas áreas voluntarias de conservación, luego de que las comunidades de Santa Fe de la Laguna aportaron 3 mil 263 hectáreas; San Jerónimo Purenchécuaro 2 mil 781, San Andrés Tziróndaro mil 470, Napízaro 500 y Oponguio 175.

La declaratoria del gobierno de Michoacán y la entrega de certificaciones permitirá llevar a cabo trabajos de reforestación, conservación de suelos a través de la construcción de presas de gavión y trabajos de prevención de incendios.

“La respuesta de las comunidades de la región lacustre demuestra que los pueblos originarios prácticamente se están despojando de aprovechar estas tierras para otro destino”, reconoció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Comentó además que estas comunidades purépechas podrán acceder a recursos federales y apoyos estatales para continuar con los trabajos de rescate, pues una de las prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum es proteger el lago.

Desde 2024 el gobierno del estado puso en marcha el proyecto para revertir las afectaciones causadas por el hombre, el descuido y la crisis ambiental, como la aplicación del programa de empleo temporal para beneficio de los habitantes de la región, que realizaron labores manuales de rehabilitación de manantiales y canales que nutren el lago.