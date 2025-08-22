Viernes 22 de agosto de 2025, p. 25
Zacatecas, Zac., El abogado Jorge Rada Luévano, quien desde hace tres años defiende los casos individuales de más de 2 mil 500 maestros jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstezac), fue citado ayer por un juez penal.
El jurista compareció para responder por una denuncia en su contra por “delitos de exposición sexual”, que presuntamente interpuso su ex esposa; sin embargo, Rada afirmó que “es una denuncia falsa, promovida por el gobierno de Zacatecas”.
Rada cobró notoriedad pública como abogado en los últimos tres años, por ser el primer litigante en ganar amparos federales contra el gobierno del morenista David Monreal Ávila, entre ellos, la cancelación definitiva del viaducto elevado que se construía en la capital, pues no tenía los permisos obligatorios; además se planeaban invertir más de 3 mil millones de pesos en una vialidad de apenas tres kilómetros.
Promovió recurso contra Feria Nacional de Zacatecas
La semana pasada Rada Luévano, promovió un amparo contra la realización de la Feria Nacional de Zacatecas, la cual cuenta con un financiamiento millonario de la administración monrealista para septiembre próximo.
El argumento legal del defensor es que el gobierno no puede distraer recursos públicos en actos festivos y espectáculos porque su pretexto para no pagar las pensiones de los maestros jubilados es que no tiene fondos.