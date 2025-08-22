Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 25

Zacatecas, Zac., El abogado Jorge Rada Luévano, quien desde hace tres años defiende los casos individuales de más de 2 mil 500 maestros jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstezac), fue citado ayer por un juez penal.

El jurista compareció para responder por una denuncia en su contra por “delitos de exposición sexual”, que presuntamente interpuso su ex esposa; sin embargo, Rada afirmó que “es una denuncia falsa, promovida por el gobierno de Zacatecas”.

Rada cobró notoriedad pública como abogado en los últimos tres años, por ser el primer litigante en ganar amparos federales contra el gobierno del morenista David Monreal Ávila, entre ellos, la cancelación definitiva del viaducto elevado que se construía en la capital, pues no tenía los permisos obligatorios; además se planeaban invertir más de 3 mil millones de pesos en una vialidad de apenas tres kilómetros.