▲ La seleccionada tricolor de 25 años de edad impuso récord como la contratación más cara del balompié femenil mundial, luego de firmar un contrato de dos años por 1.5 millones de dólares con el Orlando Pride de la liga estadunidense. La ahora ex jugadora de Tigres se despide de las Amazonas como su máxima goleadora tras marcar 136 tantos en 294 partidos disputados. Foto Ap

Viernes 22 de agosto de 2025, p. a10

Jacqueline La Maga Ovalle ha sido parte de los inicios del profesionalismo del futbol femenil mexicano y ahora se convierte en un elemento que podría vislumbrar los alcances económicos de este deporte. La ariete de 25 años impuso récord como el fichaje más caro en el balompié mundial de mujeres al firmar con el Orlando Pride un contrato de 1.5 millones de dólares por dos años con posibilidad de extenderse hasta 2028.

“Sé que es algo histórico no sólo para el futbol femenil internacional, sino también para México y para las futuras generaciones. Orlando es el actual campeón de la liga de Estados Unidos, una de las mejores del mundo, pensar que voy a jugar en un equipo tan grande me ilusiona. Me tocó vivir el proceso de la liga femenil desde hace ocho años, ver cómo ha crecido todo esto, no ha sido fácil, fue gracias al sacrificio, a la disciplina, al respeto, a la garra que infundimos nosotras como jugadoras”, dijo Ovalle después de que se confirmó el fichaje tras varios días de especulaciones.

“Hola, soy Jacqueline Ovalle, estoy muy feliz de unirme a Orlando Pride, vengo con el objetivo claro de ganar títulos y dejar huella en este club, estoy listísima para darlo todo y ayudar a que este equipo siga siendo protagonista. Nos vemos pronto”, fueron las palabras con las cuales la jugadora confirmó el traspaso en un video en la cuenta oficial del club estadunidense en la red social X.

El último partido de Ovalle en las canchas mexicanas será este viernes en el Duelo de las Estrellas, entre jugadoras de la Liga Mx y el Barcelona femenil en el estadio Volcán, en Monterrey, encuentro para el cual se ofrece una promoción de dos por uno en la compra de los boletos.

“Vamos bien, (el futbol femenil profesional) se había deteni-do por 30 años, ahora las jugadoras demuestran su potencial y, sobre todo, ya se les valora económicamente, antes les daban el avión, ahora todo es diferente. Me parece excelente la noticia del traspaso de Ovalle, será un momento referente”, dijo Elvira Aracen, ex integrante de la mítica selección mexicana que disputó las Copas del Mundo de 1970 y 1971, cuando la categoría de mujeres sólo aspiraba a ser amateur.

El futbol femenil ha recibido en años recientes un impulso por parte de la FIFA para desarrollarse como parte de la industria del entretenimiento. El organismo solicitó a todos los países la creación de torneos profesionales de mujeres, lo que propició también el nacimiento en 2017 de la Liga Mx Femenil. Sin embargo, es apenas ahora cuando comienza a verse un impacto económico en esta categoría.

Apenas 2 mil 500 pesos mensuales era el salario que pagaban la mayoría de los clubes de la liga mexicana en sus inicios. Ahora se puede hablar de ciertas mejoras laborales en algunos planteles líderes como lo son Tigres, Monterrey, América y Pachuca, donde los sueldos alcanzan incluso los 150 mil pesos, pero en otros planteles la remuneración promedio es de 12 mil.

Crecimiento en los contratos de futbolistas

“Apoyo, justa esa es la palabra (que falta en el futbol femenil). No todos los planteles han tenido el mismo respaldo”, afirmó Ovalle en entrevista con La Jornada en febrero de 2023. “La mayoría de los equipos ya están muy metidos (en el proyecto), pero hay otros a los cuales no les interesa. Quisiera que todas tuviéramos las mis-mas condiciones, que generáramos los mismos patrocinios. Tigres nos ha dado todas las facilidades, pero falta más apoyo en la Liga, no só-lo económicamente, sino en el trato y el cuidado”, agregó.