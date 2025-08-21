Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 12

En el primer día del programa Rutas de la Salud se entregaron 3 mil 801 juegos de medicamentos e insumos médicos en 3 mil 43 centros de salud de las 23 entidades que forman parte del IMSS-Bienestar, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia de prensa, reconoció que el sistema de distribución de medicamentos tenía un esquema burocrático que impedía garantizar el abasto oportuno en los centros de salud; ahora, con este programa, se va a garantizar “la estabilidad en el suministro”. Señaló que la primera entrega representa 37.75 por ciento en unidades de primer nivel surtidas (existen 8 mil 61 centros de salud del IMSS-Bienestar).