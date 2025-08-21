César Arellano y Gustavo Castillo

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 11

Ante la posibilidad de ser encarcelados, el ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo y su ex secretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona, faltaron a la audiencia en que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputaría cargos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, relacionados con el desvío de más de 3 mil millones de pesos que estaban destinados a la construcción de cuarteles de la policía estatal.

Al juzgado del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente sólo llegaron sus abogados, quienes aseguraron desconocer las causas por las que sus clientes no acudieron; afuera ya eran esperados por elementos de la Policía Federal Ministerial para cumplir la detención, en caso de que la juez de control Patricia Sánchez Nava lo ordenara.

La impartidora de justicia canceló la audiencia luego de argumentar que no había justificación alguna para la inasistencia de los acusados, por lo que mantuvo vigente la orden de arresto. Mencionó que de febrero a la fecha Aureoles Conejo ha solicitado tres amparos contra órdenes de aprehensión, de los cuales sólo queda una suspensión otorgada el lunes, pero ese recurso no tiene relación con el mandamiento por el cual se ordenó su detención.

Detalló que el 23 de mayo, Jovita Vargas Alarcón, jueza novena de distrito en materia penal, revocó a Silvano Aureoles la suspensión definitiva porque no exhibió la garantía económica establecida ni acreditó haber comparecido de manera personal ante dicha juzgadora, como le pidió para que surtiera efectos la medida cautelar.