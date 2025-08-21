Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 6

Luego de que el PAN aseguró que en el sexenio de Vicente Fox hubo una reducción mayor de la pobreza, Morena se mofo de sus dichos y dijo que el “cabeza hueca” del guanajuatense a quien sacó de esa condición “fue a sus hijos y a sus hijos políticos”, no a la población.

Entrevistado en la sesión de la Comisión Permanente, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, celebró que en las administraciones federales morenistas haya disminuido la pobreza, pero lo que “no aceptamos es la magnificación y la mentira”, pues no es cierto que la baja registrada de 2018 a 2024 sea un hecho histórico sin precedente.

Señaló que de 1996 a 2006 bajó mucho más: 26 por ciento, mientras en el periodo de Andrés Manuel López Obrador el porcentaje fue de 12. Eso significó que en el sexenio de Fox, 8.6 millones de personas salieron de esa condición, y en el del tabasqueño fueron 1.7 millones.

El diputado morenista Leonel Godoy respondió que eso es una mentira vil y destacó que hasta sectores de la derecha admiten que en los últimos 40 años no hubo disminución de la pobreza.