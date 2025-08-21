Jueves 21 de agosto de 2025, p. 6
Luego de que el PAN aseguró que en el sexenio de Vicente Fox hubo una reducción mayor de la pobreza, Morena se mofo de sus dichos y dijo que el “cabeza hueca” del guanajuatense a quien sacó de esa condición “fue a sus hijos y a sus hijos políticos”, no a la población.
Entrevistado en la sesión de la Comisión Permanente, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, celebró que en las administraciones federales morenistas haya disminuido la pobreza, pero lo que “no aceptamos es la magnificación y la mentira”, pues no es cierto que la baja registrada de 2018 a 2024 sea un hecho histórico sin precedente.
Señaló que de 1996 a 2006 bajó mucho más: 26 por ciento, mientras en el periodo de Andrés Manuel López Obrador el porcentaje fue de 12. Eso significó que en el sexenio de Fox, 8.6 millones de personas salieron de esa condición, y en el del tabasqueño fueron 1.7 millones.
El diputado morenista Leonel Godoy respondió que eso es una mentira vil y destacó que hasta sectores de la derecha admiten que en los últimos 40 años no hubo disminución de la pobreza.
Gerardo Fernández Noroña (Morena), presidente del Senado, estimó que el PAN busca regatear el logro del gobierno de López Obrador. “¿Qué va a sacar de la pobreza el “cabeza hueca” de Fox a 10 por ciento de la población? Al contrario, la incrementó”. Sacó de esa condición “a sus hijos y a sus hijos políticos, no a la población. Es de una desvergüenza inaudita de Acción Nacional”.
Por otra parte, se refirió a la pretensión de PAN y PRI de llamar a comparecer al director del Tren Maya, luego del accidente registrado el martes, y destacó que su planteamiento es de “absoluta ignorancia”, pues la Comisión Permanente no tiene esa facultad y sólo puede invitar a reuniones de trabajo.
Además, recordó que el descarrilamiento está en proceso de investigación y, en principio, se debió a una falla en el sistema computarizado del manejo de vías.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) manifestó estar en contra de la comparecencia del funcionario referido, pues a quien debe rendir cuentas es a su superior, que es el Ejecutivo.