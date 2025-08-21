Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 22

San Francisco. Un tribunal federal de apelaciones falló ayer a favor del gobierno del presidente Donald Trump y suspendió temporalmente la orden de una corte de menor instancia que mantenía vigentes las protecciones temporales para 60 mil migrantes de Centroamérica y Nepal.

La decisión autorizó a la administración Trump tomar medidas para deportar a unas 7 mil personas originarias de Nepal, cuyas designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) expiraron a principios de este mes.

Las designaciones de TPS de 51 mil hondureños y 3 mil nicaragüenses expiran el 8 de septiembre, fecha a partir de la cual serán elegibles para ser expulsados del país.

Defensores de los derechos de migrantes afirmaron que los beneficiarios del TPS de Nepal viven en Estados Unidos desde hace más de una década, mientras los procedentes de Honduras y Nicaragua cuentan con protección desde hace 26 años, después de que el huracán Mitch devastó ambas naciones en 1998.

La Casa Blanca tomó medidas agresivas para eliminar dicha protección, como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno federal para realizar expulsiones masivas.