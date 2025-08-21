▲ En Buenos Aires, Brenda Robalo celebra con su hija Catalina luego de que los diputados rechazaran el veto del presidente Javier Milei contra la ampliación de las protecciones para personas con discapacidad. Foto Ap

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 21

Buenos Aires. El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, recibió ayer una contundente negativa en la Cámara de Diputados al veto que impuso a la ley de emergencia de discapacidad, obteniendo 172 votos de rechazo de la oposición, frente a 73 de respaldo del oficialismo y dos abstenciones.

El resultado de la votación provocó gritos de alegría de miles de voces de discapacitados y sus familias, quienes esperaban desde la noche del martes en la Plaza de Mayo en una vigilia de velas, en medio de la lluvia y viento huracanado, junto a centenares que ayer llegaron ante la sede del Congreso para esperar el resultado que finalmente se logró, acompañados además de jubilados, trabajadores estatales y otros.

Incluso el veto fue rechazado el martes judicialmente en un fallo histórico.

En el caso de la ley del aumento a jubilaciones también se logró mantener el veto de Milei, pues aunque los opositores lograron 160 votos en respaldo a esa legislación que favorecía a los jubilados, del oficialismo y sus aliados reunieron 83 votos y hubo seis abstenciones, por lo que faltaron dos votos para los dos tercios que se necesitaban,

En esta ocasión hubo varias denuncias sobre las reuniones previas del presidente y sus funcionarios con diputados para lograr, “por los medios que sean”, votación, o abstención en todo caso, para impedir llegar a los dos tercios necesarios.

En el mismo Congreso se denunció que funcionarios de la presidencia, ante el primer resultado adverso que ayer confirmó la ley de emergencia de discapacidad, llamaron en forma urgente a varios gobernadores, a quienes han presionado desde los primeros momentos y que instruyeron a sus diputados a abstenerse o votar en favor del veto.

De hecho, la ley que aumentaba sólo 7.2 por ciento a todas las jubilaciones y pensiones y el incremento del bono de 70 mil pesos (unos mil pesos mexicanos) a 110 mil (unos mil 600 pesos mexicanos), que resulta un mínimo de 0.3 por ciento en el producto bruto interno, si se compara con el pago de intereses de la deuda externa, que cada día crece más.

Una encuesta encontró que sólo tres de cada 10 consultados apoyaban los vetos de Milei y más de 60 por ciento se definieron en favor de las leyes de emergencia de discapacidad, de aumento a los jubilados y por la financiación al Hospital Garraham, la salud pública y las universidades.

Audios rebelan sobornos gubernamentales

En el mismo momento del debate parlamentario, un nuevo escándalo estalló ayer al presentarse una denuncia por corrupción gubernamental, al reproducir un canal de televisión una serie de audios en los cuales aparecía el funcionario de la oficialista La Libertad Avanza Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en un diálogo mantenido con el presidente Milei, donde le pedía consejos ante la situación en que estaba, ya que venían funcionarios del propio oficialismo a pedirle dinero para concluir las negociaciones entre los cuales nombraba a Karina Milei, la hermana del presidente, y Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, ya denunciado por otros casos de corrupción de empresas pertenecientes a él y su familia.