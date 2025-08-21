Jueves 21 de agosto de 2025, p. 20
Bruselas. Los jefes de Estado Mayor de los ejércitos de los 32 aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) recalcaron ayer su apoyo a una paz “justa, creíble y duradera” en Ucrania, y elogiaron a “los valientes hombres y mujeres ucranios que defienden a su país”.
El almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN, dijo que los jefes militares de la alianza sostuvieron una “gran y franca discusión” sobre qué garantías de seguridad podrían ofrecer a Ucrania, durante una videoconferencia convocada en medio de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para lograr la paz y de buscar opciones que garanticen la seguridad de Kiev.
En un mensaje en X, Dragone destacó el “coraje” de los militares ucranios que combaten la invasión rusa, valoró el “sincero” intercambio entre los jefes de Defensa de los aliados y reivindicó la unidad en el seno de la organización: “Estamos unidos, y esa unidad se sintió claramente hoy, como siempre”, subrayó.
Las conversaciones se han acelerado considerablemente tras la cumbre del viernes entre el presidente estadunidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska.
Tres días después, el magnate republicano se reunió en la Casa Blanca con su par ucranio, Volodymir Zelenski, y un grupo de líderes europeos con el fin de reabrir los diálogos para un acuerdo de paz entre las partes. Las garantías de que no volverá a ser invadida en el futuro son claves para que Ucrania firme.
Cae dron ruso en Polonia
En este contexto, el canciller de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, aseguró que un objeto volador que se estrelló y explotó en un campo de maíz polaco fue identificado como un dron ruso. “Una vez más, nos enfrentamos a una provocación de la Federación de Rusia”, declaró.
El dron impactó y calcinó un maizal en la localidad de Osiny, en la provincia oriental de Lublin, a poco más de 100 kilómetros de la frontera ucrania y a unos 90 de Bielorrusia.
El general polaco Dariusz Malinowski aseguró que el aparato “era un dron señuelo, que no estaba armado, pero llevaba una ojiva autodestructiva”.
Polonia es uno de los principales apoyos de Ucrania, acoge a más de un millón de refugiados y es un punto de tránsito clave para la ayuda humanitaria y militar occidental destinada a Kiev.