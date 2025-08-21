Ap, Europa Press, Afp y The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 20

Bruselas. Los jefes de Estado Mayor de los ejércitos de los 32 aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) recalcaron ayer su apoyo a una paz “justa, creíble y duradera” en Ucrania, y elogiaron a “los valientes hombres y mujeres ucranios que defienden a su país”.

El almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN, dijo que los jefes militares de la alianza sostuvieron una “gran y franca discusión” sobre qué garantías de seguridad podrían ofrecer a Ucrania, durante una videoconferencia convocada en medio de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para lograr la paz y de buscar opciones que garanticen la seguridad de Kiev.

En un mensaje en X, Dragone destacó el “coraje” de los militares ucranios que combaten la invasión rusa, valoró el “sincero” intercambio entre los jefes de Defensa de los aliados y reivindicó la unidad en el seno de la organización: “Estamos unidos, y esa unidad se sintió claramente hoy, como siempre”, subrayó.

Las conversaciones se han acelerado considerablemente tras la cumbre del viernes entre el presidente estadunidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska.