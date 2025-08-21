Mundo
Crece el clamor: ¡basta!
Periódico La Jornada
Jueves 21 de agosto de 2025, p. 19

“El fin de las bombas no significa, por desgracia, el fin del genocidio. (…) Gaza es un escenario de crímenes. Creo que se seguirán haciendo grandes esfuerzos para suprimir un análisis honesto de lo que ha sucedido en Gaza y de lo que está sucediendo.”

Naomi Klein, escritora, activista canadiense, colaboradora de La Jornada

“Esto no es sólo hambre. Es inanición. La desnutrición en Gaza aumenta rápidamente, con más niños y madres que presentan síntomas graves. La desnutrición es un asesino silencioso.”

Programa Mundial de Alimentos

