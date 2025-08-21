Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 4

La dramaturga, directora escénica, artista interdisciplinaria, gestora y docente Mariana Gándara Salazar (1984-2025) falleció ayer a los 41 años, cumplidos el pasado 22 de junio, en la Ciudad de México, como consecuencia del cáncer.

La fundadora del Colectivo Macramé fue coordinadora ejecutiva de la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman, en cine y teatro, de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2018 a 2024. En 2020 recibió el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional a Jóvenes Académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura. De 2013 a 2017 encabezó la Coordinación de Artes Escénicas del Museo Universitario del Chopo, a la que rebautizó como Coordinación de Artes Vivas.

Su primera obra profesional fue Nadie pertenece aquí más que tú, ganadora de la edición 18 del Festival Nacional de Teatro Universitario (La Madriguera, La Capilla, Foro Sor Juana Inés de la Cruz y Foro La Gruta, 2010-2011). Siguieron Mar de fuchi, perteneciente a la Quinta Colección de Teatro Alternativo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Teatro Julio Jiménez Rueda, 2012); Asuntos fantasmales-alucinaciones colectivas (Laboratorio Arte Alameda y Museo Universitario del Chopo, 2013); El último arrecife en tercera dimensión (Teatro El Milagro, Foro El Bicho, Teatro Orientación y Foro La Gruta).

El trabajo de Gándara Salazar estuvo presente en diversas puestas en escena desde Teatro UNAM, como Nada, todo, siempre, nunca; Straight y Ovillo, que fue su última dirección escénica. Esta pieza sobre la migración México-Estados Unidos desde la perspectiva de las mujeres que se quedan fue escrita como parte del Programa Internacional de Dramaturgia: Royal Court Theatre + Anglo Arts en la UNAM, del Royal Court Theatre, The Anglo Foundation, Teatro UNAM y la Cátedra Bergman. Se estrenó el 15 de mayo de 2025 en el Teatro El Granero Xavier Rojas.

Beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2023-2026), Gándara Salazar cursó la licenciatura en literatura dramática y teatro con especialidad en dirección en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM. Realizó estudios en la Central Saint Martins University of the Arts London, donde complementó su formación bajo la tutela de Augusto Boal, Valérie Mréjen, Luis Valdez, Hans Thies-Lehmann, David Olguín, Alexi Kaye Campbell y Michael Wynne, entre otros.