▲ “Me gusta trabajar lo que está fuera de la vista de la gente y que de otra forma quizá nunca pueda ver”, dijo Maritza López en entrevista con La Jornada. Foto María Luisa Severiano

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 2

Desde la imagen documental y de corte social –con el lente puesto en las revoluciones de Cuba y Nicaragua– hasta desnudos inusuales en la fotografía mexicana, fotorreportajes, trabajo de estudio y proyectos comerciales, la obra de Maritza López ha estado siempre marcada por “una vena provocadora”, transgresora.

Ella misma lo reconoce: “siempre he llevado esa necesidad de provocar. Incluso cuando hice los calendarios de Gloria Trevi –con la cantante en su apogeo, en los años 90–, que empezaron con sesiones muy simples en traje de baño, supe que era una oportunidad para ir más allá de lo establecido”.

Su principal motivación, más que incomodar o desafiar el statu quo, tiene un sentido lúdico. “Me interesa juguetear con lo normal, no me gusta ser muy normalita. Siempre he tenido esta intención de transgredir un poco”, explica.

“En los años 60, como todos los jóvenes de esa época, quería salirme de casa, ser jipi; era la época de los grandes, como Janis Joplin; toda una cuestión ideológica. Es algo que con el paso de los años se ha mantenido en mí: todavía ‘lo padezco’.”

Ese impulso ha convertido a Maritza López (Ciudad de México, 1948) en una de las más singulares fotógrafas de México. Una carrera de casi seis décadas que ahora es distinguida con la Medalla al Mérito Fotográfico.

Con esta presea, el Sistema Nacional de Fototecas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reconoce su trayectoria junto con la de John O’Leary, en una ceremonia que tendrá lugar mañana en el Museo Nacional de Antropología.

“Es un reconocimiento muy importante para mí y el gremio fotográfico. No sólo porque lo otorga una institución que resguarda la memoria visual del país, sino también porque lo considero un estímulo para tantas jóvenes que hay en la actualidad desbordadas en la fotografía, algo que me parece sorprendente”, afirma la creadora a La Jornada.

“En la historia de la fotografía mexicana los nombres femeninos son muy pocos. Por eso este reconocimiento es muy satisfactorio y significa mucho para mí, más allá del plano personal.”

El valor de lo invisible

Dedicar su vida a la fotografía ha sido para Maritza López un gran privilegio, más aún porque incursionó en momentos en que era un territorio casi exclusivo de hombres. “Me ha ido bien”, asegura y platica que se inició hacia 1966, tomando imágenes del Ballet Nacional, aunque no de forma profesional.

“Empecé a tomar fotos de las coreografías de Guillermina Bravo (1920-2013). Tengo imágenes invaluables mientras la maestra toma clases, además de la foto de estudio que es muy conocida y todo el mundo se ha pirateado”, refiere.

Cuando cursaba la preparatoria, la fotógrafa estableció su contacto formal con la cámara. Sus primeros acercamientos habían sido en la infancia, de la mano de un tío que era fotógrafo aficionado y quien también la interesó por el mundo del arte por medio de libros de pintura, relata.

Decidió estudiar restauración en el Centro Paul Coleman, porque era una carrera de un año y daba trabajo de manera inmediata. “Eran los 60 y necesitaba ganar dinero porque quería salir de casa, vivir independiente”, cuenta.

En esa institución conoció a Antonio Reynoso, su maestro de fotografía, a quien considera una figura crucial en su carrera. En ese entonces, por exigencia paterna, también estudiaba historia del arte en la Facultad de Filosofía y Letras.

En ese ínterin, junto con un amigo escritor, emprendió un proyecto que cambiaría su vida: hacer un reportaje. El elegido fue el comediante Adalberto Martínez Resortes. Le pidió retratarlo mientras se vestía y maquillaba en el camerino, con lo que desde entonces la fotógrafa dio muestra de su audacia.

“Me gusta trabajar lo que está fuera de la vista de la gente y que de otra forma quizá nunca pueda ver. Es algo que me gusta mostrar, porque tiene mucho valor”, afirma.

Aquel primer trabajo le valió no sólo su primera portada, en Revistas de Revistas de Excélsior, sino el respaldo de figuras como el escritor y periodista Vicente Leñero (1933-2014). Así incursionó en el fotoperiodismo, con colaboraciones en esa publicación y más adelante en las revistas Siete y Proceso, y en el diario La Jornada, entre otros medios.