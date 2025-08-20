Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 10
La inversión en la investigación y desarrollo en las instituciones de educación superior en el país refleja “profundas desigualdades”.
Mientras los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) destinan en promedio 3.02 por ciento del producto interno bruto, las naciones de América Latina y el Caribe invierten 0.62 por ciento y México apenas 0.27, lamentó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.
También existe una marcada dife-rencia en el número de investiga-dores por millón de habitantes: Méxi-co cuenta con 272, frente a mil 296 en Argentina, 3 mil 387 en España o más de 5 mil en Canadá y Japón.
A ello se suma el rezago en innovación: en 2023, México registró 10 mil 471 patentes, de las cuales sólo 5 por ciento correspondió a residen-tes, lejos de China (89 por ciento) Japón (76) y Estados Unidos (47).
“Estos datos nos convocan a redoblar esfuerzos para que los proyec-tos de nuestros investigadores cuen-ten con los recursos y acompañamiento institucional para materializar ideas en soluciones”, apuntó.
Pese a las dificultades, destacó, la universidad cuenta con más de 6 mil 500 académicos en el Sistema Nacional de Investigadores y una producción anual que supera las 7 mil 200 publicaciones especializadas.
Al inaugurar el primer coloquio Divulgación de la investigación universitaria: una mirada desde los proyectos PAPIIT, manifestó que el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica es una de las expresiones más representativas del papel de la universidad como motor de investigación de excelencia en México, América Latina y el mundo.
“Entre 2015 y 2024 la UNAM financió 18 mil 669 proyectos con la participación de más de 91 mil académicos y casi 96 mil estudiantes. Sólo el año pasado se apoyaron mil 884, que involucraron a 7 mil 250 docentes y 9 mil alumnos”, detalló