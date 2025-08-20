Laura Poy y Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 9

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que 68.4 por ciento de quienes participaron en el nuevo modelo de asignación de espacios educativos en bachillerato en la zona metropolitana del valle de México fueron aceptados en su primera opción.

Lo anterior contrasta con el 26.2 por ciento del proceso 2024, a cargo de la extinta Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

Con el nuevo Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (Ecoems), agregó, 21 por ciento de los candidatos se quedaron en su segunda opción, mientras 7.8 por ciento obtuvieron un espacio en la tercera selección, por lo que “97.41 por ciento fueron asignados a una de sus tres primeras opciones”.

La SEP subrayó que la oferta académica contempla la apertura de 16 nuevos planteles ubicados en 12 municipios del estado de México, además de ocho instituciones educativas innovadoras en áreas estratégicas como comercio electrónico, inteligencia de negocios, nanotecnología y ciencia de materiales.

Detalles en la gaceta

La Gaceta Electrónica de Resultados 2025, que puede consultarse en el sitio electrónico miderechomilugar.gob.mx, indica que se informará de la asignación de lugares por modalidad de participación.