Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 19
La empresa LitioMX, junto con la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, trabaja en el desarrollo de técnicas para la extracción de litio y, tras una primera patente en esta materia, ya se trabaja una más por conducto del Instituto Mexicano del Petróleo, informó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum.
El reto, explicó en la conferencia de prensa matutina, “es cómo eso se convierte en algo de producción. Porque a veces está la patente, pero los costos no son accesibles para poder desarrollarla masivamente”.
Detalló que también se realizan investigaciones del litio en salmueras y en pozos petroleros, lugares donde se ha encontrado el metal.
Recordó que LitioMx es uno de los 12 proyectos estratégicos, junto con los de automóviles Olinia, de semiconductores y de aviones no tripulados. Agregó que está en marcha un proyecto de boyas para poder tener un sistema de medición de huracanes en el océano Pacífico.