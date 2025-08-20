Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 19

La empresa LitioMX, junto con la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, trabaja en el desarrollo de técnicas para la extracción de litio y, tras una primera patente en esta materia, ya se trabaja una más por conducto del Instituto Mexicano del Petróleo, informó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum.

El reto, explicó en la conferencia de prensa matutina, “es cómo eso se convierte en algo de producción. Porque a veces está la patente, pero los costos no son accesibles para poder desarrollarla masivamente”.