Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 17

CIBanco interpuso una denuncia en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, tras las acusaciones en su contra de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales.

Con este recurso, el banco mexicano busca frenar la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) a finales de junio pasado, que lo desconectará del sistema financiero estadunidense el 4 de septiembre.

La demanda fue presentada el 17 de agosto ante la Corte Federal del Distrito de Columbia y lleva el expediente 1:25-cv-02705-TNM. Va dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la directora del FinCEN, Andrea Gacki.

CIBanco indica que las acusaciones en su contra violan la Ley de Procedimientos Administrativos, así como el debido proceso según la Constitución de Estados Unidos y “sin una corrección inmediata, esta orden ilegal pone en riesgo de insolvencia y colapso al banco”.

Alega que las acusaciones “podrían dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares de fondos legítimos gestionados por CIBanco en nombre de intereses estadunidenses: fondos de pensiones, fondos de inversión, empresas y ciudadanos estadunidenses.

“Sin un proceso adecuado para demostrar la falsedad de estas acusaciones, CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente”, advierte la institución financiera mexicana.

Fue el 25 de junio cuando la FinCEN acusó a CIBanco, Intercam y Vector, que opera como casa de bolsa, de ser instituciones que facilitaron lavado de dinero a cárteles de la droga, por un monto que suma, al menos, 46 millones 591 mil dólares.

Como consecuencia, los bancos y la casa de bolsa serían desconectadas del sistema financiero estadunidense el 21 de julio, pero el 9 de julio el Departamento del Tesoro dio a conocer que la medida entraría en vigor hasta el 4 de septiembre.