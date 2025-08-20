Europa Press

Madrid. El Vaticano comenzará en 2026 una obra extraordinaria de mantenimiento del fresco del Juicio Final, de Miguel Ángel, ubicado en la Capilla Sixtina.

Según ha asegurado el nuevo director del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos, Paolo Violini, en una entrevista a Vatican News recogida por Europa Press, se prevé que la encomienda dure de enero a marzo. En ese tiempo se instalarán andamios que cubrirán todo el muro y ha añadido que el objetivo de terminar en marzo es “para despejar el muro antes del comienzo de la Semana Santa.

“Habrá una docena de plataformas de trabajo con elevador que, para reducir los tiempos de trabajo y evitar obstruir la vista del público, nos permitirá trabajar con hasta 10 o 12 personas simultáneamente y tener una experiencia cercana con la obra”, apuntó Violini.