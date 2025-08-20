Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 5

Madrid. Una momia congelada de más de 2 mil años de antigüedad ha preservado intrincados tatuajes que corresponden a la cultura pazyryk de Siberia y que sirven de equivalencia con los tatuajes modernos.

Un equipo internacional de arqueólogos utilizó técnicas de imagen digital de alta resolución para examinarlos y arrojar luz sobre la artesanía individual del tatuaje siberiano prehistórico por primera vez. Los hallazgos se publican en Antiquity.

El tatuaje estuvo muy extendido durante la prehistoria, pero la falta de figuras supervivientes dificulta su investigación. Las llamadas “momias de hielo” de las montañas de Altái son una excepción, ya que sus profundas cámaras funerarias, revestidas de permafrost, a veces conservan la piel de los enterrados.

“Los tatuajes de la cultura pazyryk –pastores de la Edad de Hierro de las montañas de Altái– han intrigado a los arqueólogos durante mucho tiempo debido a sus elaborados diseños figurativos”, afirma el autor principal de la investigación, Gino Caspari, del Instituto Max Planck de Geoantropología y la Universidad de Berna.

A pesar de esto, los estudios detallados de los tatuajes son escasos, ya que antes no se disponía de imágenes de alta resolución. Por lo tanto, la mayoría de los estudios se han basado en dibujos esquemáticos tempranos de los tatuajes.

“Los estudios anteriores se centraban principalmente en las dimensiones estilísticas y simbólicas de estos tatuajes, con datos derivados principalmente de reconstrucciones hechas a mano”, explica Caspari. “Estas interpretaciones carecían de claridad en cuanto a las técnicas y herramientas utilizadas y no se centraban tanto en los individuos, sino más bien en el contexto social general”.