▲ Entre los 94 artistas que representan la “colección del pueblo de México” se encuentra la pintora Joy Laville, autora del acrílico Kiss Kiss (en la imagen). Foto cortesía SHCP

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 3

En su medio siglo de existencia, el Programa Pago en Especie, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que permite a los artistas cubrir sus obligaciones fiscales mediante la entrega de obra de su autoría, ha recibido 11 mil 671 piezas de diferentes disciplinas; primero, pintura, escultura y grabado; luego, a partir de 2007, instalación, fotografía y video.

Actualmente consta de 7 mil 302 pinturas, 2 mil 335 esculturas, mil 845 grabados, 171 fotografías, 17 instalaciones y un video. Está representada la obra de artistas que residen en todo el país, tanto mexicanos como extranjeros, inscritos en el programa. Cada año aumenta el acervo y ahora está pendiente de recibir la recaudación 2023, que les aportará unas 538 piezas más.

El pasado 6 de marzo se cumplió el cincuentenario del decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial, que formalizó el programa Pago en Especie, cuyos antecedentes se remontan a 1957. Para celebrar el hito, se organizó la exposición PE50: Cincuenta años de Pago en Especie, que se inaugurará mañana en el Antiguo Palacio del Arzobispado, hoy Museo de Arte de la SHCP, “casa de la colección”. Comprenderá 103 obras de 94 artistas.

“Guardián del patrimonio cultural”

La de Pago en Especie es una colección “diversa, compleja, pero también muy completa”, asegura Adriana Castillo Román, directora general de Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, de la SHCP. Al tratarse de una “colección de Estado”, éste tiene la obligación de “resguardar, conservar y difundirla”.