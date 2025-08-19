L

a demanda de establecer la representación proporcional en el Legislativo es casi tan antigua como lo que en su tiempo se denominó el régimen de la posrevolución. Como se ha escrito en otros momentos en La Jornada, fue Narciso Bassols –dos veces candidato a diputado (1943 y 1948), mismas en las que fue víctima de fraude– uno de los primeros que enarboló esa petición. La consigna se heredó como parte de las marginales, pero existentes campañas electorales de la oposición. Fue presentada en 1952 por Lombardo Toledano en la coalición popular-comunista y en1958 hizo parte del programa de la alianza PCM-POCM con Miguel Mendoza López como su candidato. En ese año el Partido Popular, a pesar de apoyar a López Mateos, también incorporó la dimensión representativa en su programa. De tal manera que lejos está de ser una innovación para México, de Federico Reyes Heroles, aquel hombre de Estado que recibió a Enrico Berlinguer declarándose lector de Gramsci.

Sin embargo, mirar el proceso de la reforma de 1977 como se está haciendo en la discusión pública, debe salir de la pura preocupación presentista. Me permito voltear la mirada a un momento clave en términos electorales, que fue la elección de 1988, y esto es así porque, tanto en la justa intermedia de 1979 y en la presidencial de 1982, no había posibilidad de disputar realmente el poder al partido gobernante. La reforma política tuvo su primera prueba de fuego cuando una fuerza política social de gran calado lograba convocar la noción de democracia como ejercicio de mayorías. Retomo para comprender ese momento algunas de las entrevistas hechas en 20 años de búsqueda: Testimonios desde la izquierda, que en 1991 realizó Eduardo del Castillo a líderes políticos.

En estos diálogos, Raúl Álvarez Garín señaló que “el propósito de la reforma política es aislar, separar” a las fuerzas políticas, aunque había permitido una experiencia parlamentaria hasta entonces inédita. Por su parte, Valentín Campa señalaba que “el gobierno no quería hacer esas concesiones y presentó la máxima resistencia”. En tanto que, el propio Cuauhtémoc Cárdenas, quien venía de la experiencia del fraude electoral, consideró que: “fueron reformas limitadas, reformas que no pretendieron abrir paso a una verdadera democratización del régimen político, y que en ningún momento se plantearon siquiera terminar con el dominio político del partido de Estado”. Para Heberto Castillo aquello era “una adecuación, no es el aterrizaje de nada”, haciendo referencia a que no se lograron cristalizar las grandes demandas de 1968. A su turno, Pablo Gómez expresó que la reforma no alcanzó “a modificar completamente la situación política, pero, aunque muy parcial, es una reforma”. Arnoldo Martínez Verdugo declaró que fue una “reforma muy limitada”, en cuyo centro de disputa estaba la figura del registro de los partidos. Gilberto Rincón, igualmente, expresaba que “fue muy limitada”, pero que lo más importante fue el registro del PCM.