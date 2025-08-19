U

n mapa muestra la senda de las heridas abiertas en nuestro país. Las que gritan no sólo de dolor. Las que exigen justicia. Es la ruta de la memoria, un atlas en el que hay marcados puntos que no aspiran a perpetuar el recuerdo. Que son ejercicio de rememoración nacida de las entrañas de la resistencia. Fueron colocados allí para no olvidar los agravios. Para homenajear a las víctimas. Tienen la forma de esculturas urbanas. Fueron bautizados como antimonumentos.

Los Anónimos, los Nadie que los instalan no piden permiso. No avisan a la autoridad. Ignoran reglamentos. Su mandato viene de abajo, no de arriba. Sólo llegan y los colocan. Los cuidan. Las restauran cuando el vandalismo de la reacción quiere borrarlos, desaparecerlos, dañarlos. Y, como si fueran seres vivos, los alimentan en las fechas que marca el calendario cívico, con pases de lista, fotografías, música, consignas, flores y misas.

Los antimonumentos coexisten con los monumentos oficiales del pasado. Se yerguen orgullosos al lado de las estatuas de bronce de personajes históricos, convertidas en meros adornos de la traza urbana, en Paseo de la Reforma, avenida Juárez y el Zócalo. Son el otro lado del espejo de las efigies institucionales. El que denuncia la impunidad y falta de justicia. El que sirve como ventana para que entre la luz de la resistencia y se vean las estrellas que anuncian un nuevo amanecer. El que funciona como puerta abierta a la vida.

Desde que el 26 de abril de 2015 se instaló el primero, +43, dedicado a los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, se han levantado varios más. Frente a las oficinas centrales del IMSS se colocó el 5 de junio de 2017 el 49 ABC, para recordar a los niños de la Guardería ABC que murieron quemados en Hermosillo, Sonora. Sobre Reforma, al lado de la Bolsa de Valores, se instaló otro, dedicado a los mineros atrapados en la mina de Coahuila. Un desafiante busto de Samir Flores, el ambientalista indígena opositor a la termoeléctrica de Huesca, arteramente ultimado por pistoleros en Amilcingo, Morelos, apareció desafiante en el Zócalo el 21 de febrero de 2020.

Lo cierto es que, de la mano de las afrentas, éstos crecen como hongos en temporada de lluvias. Así sucedió el pasado sábado 16 de agosto. Como parte de esta ruta por la memoria, una nueva instalación de gran formato fue sembrada frente al edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está dedicada a Gaza. Se llama Palestina: la puerta de la resistencia y la vida. Es una bella y hermosa bandera de ese país. Un reconocimiento a la dignidad, resistencia y autodeterminación de ese pueblo y nación heroica. Un grito para poner fin al genocidio.