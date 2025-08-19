Martes 19 de agosto de 2025, p. 13
A horas de que venciera el plazo del emplazamiento a huelga, la empresa Volkswagen de México alcanzó ayer con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen un acuerdo de incremento global de 6.16 por ciento salarial; la petición original era de 14 por ciento.
Después de horas de negociaciones en la Ciudad de México, la empresa informó en un comunicado que esta alza directa al salario protege el poder adquisitivo de los obreros, al ubicarse por encima de la inflación. “Con ello se reafirma el compromiso de la empresa de velar por el bienestar de las familias que dependen de esta fuente de empleo”, agregó.
En el mensaje, Ricardo Guerrero, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización, comentó: “Estamos convencidos de que el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir acuerdos que beneficien a todas las partes. Este resultado refleja nuestro compromiso con una estrategia de negocio centrada en las personas y en su bienestar”.
Más tarde, el sindicato detalló que el aumento global de 6.16 por ciento está compuesto por incrementos de 4 por ciento al salario, uno por ciento al fondo de ahorro, 0.2 por ciento al reconocimiento de trabajos especializados y 0.96 por ciento a un bono, equivalente a 3 mil pesos.
La demanda planteada originalmente por los trabajadores era de un incremento global de 14 por ciento. Este acuerdo conjuró la huelga en la armadora alemana, que estaba programada a las 11 horas de ayer, lo que hubiese afectado las operaciones en Puebla.
El año pasado el sindicato obtuvo un incremento de 10.59 por ciento global al salario en la revisión contractual, mientras en 2023 fue de 8.6 por ciento en una revisión salarial.
La empresa destacó en su mensaje que el resultado es fruto de una serie de encuentros entre las comisiones revisoras de ambas partes, donde se hizo un análisis detallado del entorno actual.