De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 13

A horas de que venciera el plazo del emplazamiento a huelga, la empresa Volkswagen de México alcanzó ayer con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen un acuerdo de incremento global de 6.16 por ciento salarial; la petición original era de 14 por ciento.

Después de horas de negociaciones en la Ciudad de México, la empresa informó en un comunicado que esta alza directa al salario protege el poder adquisitivo de los obreros, al ubicarse por encima de la inflación. “Con ello se reafirma el compromiso de la empresa de velar por el bienestar de las familias que dependen de esta fuente de empleo”, agregó.

En el mensaje, Ricardo Guerrero, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización, comentó: “Estamos convencidos de que el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir acuerdos que beneficien a todas las partes. Este resultado refleja nuestro compromiso con una estrategia de negocio centrada en las personas y en su bienestar”.