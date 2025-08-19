▲ La estrategia es certera, señaló el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. Foto La Jornada

Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 13

Con la reciente creación del plan de acción para el control del gusano barrenador, México y Estados Unidos ofrecerán una estrategia más clara y certera a la crisis sanitaria por esta plaga desde un aspecto técnico, comentó Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, en momentos en que se busca reabrir la frontera norte a las exportaciones pecuarias.

En entrevista, destacó la coordinación binacional y la regionalización sanitaria mexicana para contener al gusano, como factores positivos incluidos en esta estrategia. Con el plan, firmado el pasado viernes, ambos gobiernos también evitarán que se tomen decisiones unilaterales, afirmó, cuando se ha señalado que Estados Unidos lo ha hecho con el cierre y la apertura de la frontera a las exportaciones.

Con el actual escenario, comentó el líder ganadero, la reapertura podría darse en dos meses, por lo que las organizaciones ganaderas continuarán con los trabajos para evitar que se propague ese insecto; sin embargo, comentó, aún permea un ambiente político que no beneficia la reactivación del flujo comercial de reses hacia Estados Unidos.