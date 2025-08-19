Estudiantes de ingeniería acusan a los elementos de seguridad de ser “muy prepotentes”
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería solicitan un diálogo con autoridades de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la finalidad de corregir los protocolos de actuación del personal de seguridad de la institución, los cuales consideran inadecuados, ya que los vigilantes son violentos, groseros y amenazantes.
Tras el incidente del pasado miércoles entre personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) y alumnos de esta facultad, universitarios lamentaron que trataran a sus compañeros como “delin-cuentes” y que al informar los hechos hayan estigmatizado por remitirlos al Ministerio Público (MP) y calificarlos de “narcomenudistas”, lo cual es falso.
“Una cosa es que entre sus pertenencias traigan un porrito y otra que se dediquen a vender, hay mucha diferencia entre dichas actividades”, aseveró Héctor, alumno matriculado en ingeniería.
Integrantes de la facultad señalaron que los trabajadores de la DGAPSU son “muy prepotentes”; cuando hacen inspección su modo de actuar es “altanero”, toman las mochilas y sin pedir permiso las revisan, lo cual, según los propios estudiantes, no pueden hacer.
Ante ello, comentaron que las autoridades deberían capacitar mejor al personal de vigilancia UNAM, que actúen con mayor sensibilidad y no violenten la dignidad de los estudiantes, “porque como jóvenes que vamos a cursar una carrera, no estamos haciendo nada malo”, puntualizó Héctor, quien habló a nombre del resto de sus compañeros, ya que prefieren no dar a conocer su identidad por temor a represalias.
De hecho, los dos jóvenes que fueron remitidos al MP acusados de consumo y portación de mariguana dentro de la Facultad de Ingeniería no han asistido a clases, porque temen que los señalen sus compañeros o que el personal de la DGAPSU los persiga para amedrentarlos.