Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 12

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería solicitan un diálogo con autoridades de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la finalidad de corregir los protocolos de actuación del personal de seguridad de la institución, los cuales consideran inadecuados, ya que los vigilantes son violentos, groseros y amenazantes.

Tras el incidente del pasado miércoles entre personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) y alumnos de esta facultad, universitarios lamentaron que trataran a sus compañeros como “delin-cuentes” y que al informar los hechos hayan estigmatizado por remitirlos al Ministerio Público (MP) y calificarlos de “narcomenudistas”, lo cual es falso.

“Una cosa es que entre sus pertenencias traigan un porrito y otra que se dediquen a vender, hay mucha diferencia entre dichas actividades”, aseveró Héctor, alumno matriculado en ingeniería.