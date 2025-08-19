Martes 19 de agosto de 2025, p. 12
Para fortalecer el modelo de enseñanza alternativa y mejorar la práctica docente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la Ciudad de México arrancó los talleres de formación popular. En el primer día, discutieron la Nueva Escuela Mexicana (NEM), a dos años de su puesta en marcha.
En el Encuentro de Educación Alternativa de la sección 9 de la coordinadora capitalina, que durará dos días, se impartirán dos conferencias y 12 talleres, entre ellos de poesía infantil, la enseñanza de las matemáticas como juego y estrategias de lectura recreativa.
El profesor Pedro Hernández, dirigente magisterial de esta sección, precisó que la coordinadora “es más que plantones y protesta, es un proyecto educativo con propuestas para modificar la práctica docente, que quiere acercar más a los alumnos y la comunidad con las causas sociales”.
El objetivo, de acuerdo con la maestra Elvira Veleces, dirigente de la sección 14 de Guerrero, es aprender de los mismos profesores, pues a través de la experiencia docente se pueden mejorar las prácticas de enseñanza.
Durante la conferencia “La Nueva Escuela Mexicana y la Educación Alternativa de la CNTE: Dos modelos educativos de dos proyectos políticos opuestos”, Teresa Martínez Guerrero, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuestionó tres ejes de la NEM.
El primero, dijo, consiste en la evaluación y pruebas de logro académico, en donde clasifica a los estudiantes de idóneos o no, y la permanencia de los campos formativos al pensar sólo en el ámbito laboral. El segundo eje corresponde a la revalorización del magisterio, donde se habla de autonomía, pero no permite la propuesta de proyectos propios. Por último, el concepto de comunidad, considera sólo a los pueblos indígenas y deja fuera a niños que no pertenecen a estos grupos, como la infancia migrante y desplazados.
Encuentros estatales
Durante esta semana y la siguiente, los talleres de educación alternativa se llevarán a cabo en algunos estados. En Michoacán, el 21 y 22 de agosto; la maestra Eva Hinojosa, líder sindical de la sección 18 de esta entidad, indicó que buscan tener un sistema que forme ciudadanos cultos.
En Guerrero se impartirán el 25, 26 y 27 del presente mes, con el tema construcción de proyectos educativos alternativos, rutas para la articulación didáctica comunitaria. La primera edición de este encuentro en Zacatecas se realizará el 22 y 23, con dos foros para vincular la enseñanza popular con la lucha sindical y las condiciones laborales.
El 25 y 26 tendrá lugar en Chiapas la octava mesa, sobre comu-nidad pedagógica crítica y popular, que incluirá ponencias, experiencias, música popular y bailes tradicionales. Mientras en Oaxaca, el Taller Estatal de Educación Alternativa se efectuó el 13 y 14 pasados, y puso como eje transversal la defensa de los modos de vida comunitarios, la lengua y la cultura de los territorios oaxaqueños.