▲ Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la CNTE, encabezó el Encuentro de Educación Alternativa, donde se realizan talleres, mesas de análisis y conferencias. Foto Luis Castillo

Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 12

Para fortalecer el modelo de enseñanza alternativa y mejorar la práctica docente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la Ciudad de México arrancó los talleres de formación popular. En el primer día, discutieron la Nueva Escuela Mexicana (NEM), a dos años de su puesta en marcha.

En el Encuentro de Educación Alternativa de la sección 9 de la coordinadora capitalina, que durará dos días, se impartirán dos conferencias y 12 talleres, entre ellos de poesía infantil, la enseñanza de las matemáticas como juego y estrategias de lectura recreativa.

El profesor Pedro Hernández, dirigente magisterial de esta sección, precisó que la coordinadora “es más que plantones y protesta, es un proyecto educativo con propuestas para modificar la práctica docente, que quiere acercar más a los alumnos y la comunidad con las causas sociales”.

El objetivo, de acuerdo con la maestra Elvira Veleces, dirigente de la sección 14 de Guerrero, es aprender de los mismos profesores, pues a través de la experiencia docente se pueden mejorar las prácticas de enseñanza.

Durante la conferencia “La Nueva Escuela Mexicana y la Educación Alternativa de la CNTE: Dos modelos educativos de dos proyectos políticos opuestos”, Teresa Martínez Guerrero, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuestionó tres ejes de la NEM.

El primero, dijo, consiste en la evaluación y pruebas de logro académico, en donde clasifica a los estudiantes de idóneos o no, y la permanencia de los campos formativos al pensar sólo en el ámbito laboral. El segundo eje corresponde a la revalorización del magisterio, donde se habla de autonomía, pero no permite la propuesta de proyectos propios. Por último, el concepto de comunidad, considera sólo a los pueblos indígenas y deja fuera a niños que no pertenecen a estos grupos, como la infancia migrante y desplazados.