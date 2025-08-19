Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 12

Las universidades públicas tuvieron entre 2017 y 2024 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 11 mil 700 millones de pesos, señaló ayer el presiden-te de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda.

En la entrega a las comisiones unidas de Educación y Vigilancia de la auditoría a los estados financieros la Asociación Nacional de Uni-versidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y de sus in-formes de trabajo, el pevemista des-tacó la voluntad de las universidades para aclarar el monto, parte del cual obedece a deficiencias metodológicas en la rendición de cuentas.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, los rectores aprovecharon para solicitar mayores presupuestos con miras a lograr una cobertura de 55 por ciento.

También presentaron su plan de austeridad, el cual cuenta con 30 acciones, entre ellas, la digitalización y el uso responsable de infraestructura y mobiliario.

El titular de la ASF, David Colmenares, puntualizó que ante los retos sociales es fundamental que las autoridades educativas expliquen cómo manejaron los recursos que el pueblo les confirió. La fiscalización, precisó, no debe considerarse un medio de sanción, sino una herramienta preventiva para que las dependencias y organismos autónomos, como las universidades públicas, hagan mejor su trabajo en beneficio de la sociedad.

El secretario general de la Anu-ies, Luis Armando González Placencia, sostuvo que se ha pasado de la auditoría punitiva y persecutoria, a una de ayuda y prevención, lo cual “ha sido fundamental para generar los aprendizajes necesarios e ir solventando las observaciones que año con año, hay que decirlo, van disminuyendo”.

Apuntó que las casas de estudio no sólo transparentan cuántos recursos reciben, en qué y cuándo lo gastan, sino también dan cuenta de “una verdadera transformación” de la educación pública mexicana.