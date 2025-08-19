De la Redacción

Martes 19 de agosto de 2025, p. 11

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, informó que sostuvo un diálogo con representantes de la industria azucarera y organizaciones cañeras “para definir acciones ante la compleja situación del sector”, como la caída de los precios.

En redes sociales, el secretario precisó que en la reunión estuvieron presentes la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama, y personal de la Secretaría de Economía y del SAT. “El gobierno seguirá atendiendo este asunto prioritario”, agregó, sin ofrecer más detalles.