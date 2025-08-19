Política
Política/Se reúnen Sader y cañeros para atender caída de precios/
Se reúnen Sader y cañeros para atender caída de precios
 
Periódico La Jornada
Martes 19 de agosto de 2025, p. 11

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, informó que sostuvo un diálogo con representantes de la industria azucarera y organizaciones cañeras “para definir acciones ante la compleja situación del sector”, como la caída de los precios.

En redes sociales, el secretario precisó que en la reunión estuvieron presentes la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama, y personal de la Secretaría de Economía y del SAT. “El gobierno seguirá atendiendo este asunto prioritario”, agregó, sin ofrecer más detalles.

De no aplicarse medidas urgentes, la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, dijo que el precio de referencia caería a 14 mil pesos por tonelada para el ciclo 2025-2026, cuando hoy debería rondar entre 19 mil o 20 mil pesos.

