Emir Olivares y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 11

A fines de agosto, el gobierno federal concluirá el registro de la totalidad de mujeres de 60 a 64 años de edad que serán beneficiarias con el programa Pensión Mujeres Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la mañanera de ayer en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que se estima que serán 3.2 millones de personas las que a finales de este mes estarán registradas para recibir dicho apoyo social.

El programa, en meses pasados, comenzó con el apoyo económico a mujeres de 63 y 64 años; a la fecha, agregó la funcionaria, se cuenta con un millón 2 mil 58 beneficiarias. Ahora la meta, y hasta finales de este mes, afirmó, es sumar 2.2 millones más para incorporar a las de 60, 61 y 62 años de edad.

“La idea es que a finales de agosto 3.2 millones de mujeres (hayan concluido el registro), que sería el universo total”, apuntó Montiel.