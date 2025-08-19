▲ Magistrados de circuito y jueces de distrito recibieron constancias de mayoría en la sesión extraordinaria del INE. Foto Cuartoscuro

Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 10

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) entregó ayer constancias de mayoría a 45 candidatos ganadores de magistraturas de circuito y juzgados de distrito, en elecciones cuyos resultados había declarado vacantes previamente, al considerar inelegibles a quienes obtuvieron más votos, en su mayoría por no alcanzar un promedio mínimo de ocho en la licenciatura o de nueve en la especialidad.

No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó restituir los triunfos, al determinar que el INE no cuenta con facultades para interpretar los requisitos de elegibilidad, una tarea que, según el tribunal, corresponde exclusivamente a los comités de evaluación de los tres poderes de la Federación.

Entre los beneficiados con la entrega de constancias se encuentran candidatos que habían quedado en segundo lugar, y que, mediante impugnaciones ante el TEPJF, solicitaron el reconocimiento de su triunfo luego de que el primer lugar fuera descartado por no cumplir con los promedios exigidos.

Asimismo, se restituyó el triunfo a 12 mujeres que, pese a haber obtenido más votos en sus respectivas elecciones, fueron desplazadas por hombres bajo el principio de paridad de género. El TEPJF resolvió que dicho principio debe aplicarse siempre en favor de las mujeres.