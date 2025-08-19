Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 9

Desde los primeros minutos de hoy, los más de 272 mil aspirantes a cursar bachillerato en la zona metropolitana del valle de México supieron en cuál escuela estudiarán, tanto aquellos que hicieron examen como los de modalidad mixta y de opción directa.

Esta es la primera edición de Mi Derecho, Mi Lugar, luego de la de-saparición de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), creada en 1995, como parte de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mayor registro de aspirantes fue en la opción mixta, con 124 mil 181 (45.5 por ciento), seguido de acceso directo, 111 mil 339 (40.9), y examen, 37 mil 206 (13.6), para un total de 272 mil 726.

Para los adolescentes que no participaron en esta convocatoria se abrirá un periodo de registro extemporáneo, del 21 al 28 de agosto, para que puedan inscribirse en la página miderechomilugar.gob.mx. La Secretaría de Educación Pública (SEP) indicó en su cuenta de X que las opciones se asignarán por orden de solicitud. “Primero en registrarte, primero en elegir”, se lee en una de las infografías publicadas.

Para los bachilleratos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) hubo más de 160 mil postulantes. Ambas instancias de educación estimaron otorgar en conjunto 57 mil lugares. Estos aspirantes tuvieron que presentar un examen en el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (Ecoems), el cual fue en línea y se dividió en dos fines de semana durante junio.