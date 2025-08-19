Política
Ver día anteriorMartes 19 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/19. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Afectación por más de $7 mil millones al narco en 4 estados/
A nterior
 
Afectación por más de $7 mil millones al narco en 4 estados
 
Periódico La Jornada
Martes 19 de agosto de 2025, p. 8

Las fuerzas federales causaron este fin de semana una afectación económica a los grupos del narcotráfico estimada en 7 mil 854 millones de pesos, mediante decomisos de droga, narcolaboratorios, precursores químicos, armas, combustibles y vehículos en Sinaloa, Sonora, Morelos y Tamaulipas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, las operaciones se realizaron entre el 15 y 17 de agosto y tuvieron como epicentro Sinaloa, donde se hicieron los decomisos más cuantiosos.

Entre otros, en la colonia El Ranchito, en Culiacán, se incautaron 300 kilos de metanfetamina y más de 42 mil kilos y 153 mil litros de precursores químicos, estimados en 4 mil 130 millones de pesos. En esa ciudad, el cateo de cinco bodegas aseguró 116 mil litros y casi 55 mil kilos de sustancias, además de equipo de laboratorio y vehículos.

A nterior
Subir al inicio del texto