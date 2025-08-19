Iván Evair Saldaña y César Arellano

Martes 19 de agosto de 2025, p. 8

Las fuerzas federales causaron este fin de semana una afectación económica a los grupos del narcotráfico estimada en 7 mil 854 millones de pesos, mediante decomisos de droga, narcolaboratorios, precursores químicos, armas, combustibles y vehículos en Sinaloa, Sonora, Morelos y Tamaulipas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, las operaciones se realizaron entre el 15 y 17 de agosto y tuvieron como epicentro Sinaloa, donde se hicieron los decomisos más cuantiosos.