Emir Olivares y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 8

Tras varias semanas de pausa, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reanudó sus reuniones semanales de los lunes con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal (Cámara de Diputados) y Adán Augusto López (Senado).

En un encuentro que se prolongó por alrededor de hora y media en Palacio Nacional, la mandataria y ambos legisladores dialogaron –declaró Monreal– en torno a cerca de “30 instrumentaros jurídicos que se tienen que actualizar o modificar, incluyendo la reforma electoral, que va a empezar audiencias y foros”.

Por la mañana, en su conferencia, la jefa del Ejecutivo señaló que en la cita se tratarían temas meramente legislativos con miras al próximo periodo de sesiones del Congreso, que comenzará el 1º de septiembre.

“Que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno sobre cuáles queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones”, destacó la mandataria a pregunta expresa en Palacio Nacional.

Agregó: “Hay pendientes de la reforma al Poder Judicial, está la ley de aduanas y todo el paquete económico: la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos”.

Ni a su llegada ni a su salida de Palacio Nacional, el senador Adán Augusto López quiso hacer declaraciones a los medios ante la polémica en la que se ha visto envuelto en semanas recientes por el caso de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco –cuando el hoy senador morenista fue gobernador de esa entidad–, a quien se relaciona con el grupo delictivo La Barredora y hoy es prófugo de la justicia.

Al retirarse, el diputado Monreal fue interrogado respecto a esa polémica, a lo que respondió que no se abordó y que notó una actitud de respecto hacia el senador de parte de la Presidenta.