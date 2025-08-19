Adán Augusto no respondió a preguntas sobre Bermúdez Requena
Martes 19 de agosto de 2025, p. 8
Tras varias semanas de pausa, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reanudó sus reuniones semanales de los lunes con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal (Cámara de Diputados) y Adán Augusto López (Senado).
En un encuentro que se prolongó por alrededor de hora y media en Palacio Nacional, la mandataria y ambos legisladores dialogaron –declaró Monreal– en torno a cerca de “30 instrumentaros jurídicos que se tienen que actualizar o modificar, incluyendo la reforma electoral, que va a empezar audiencias y foros”.
Por la mañana, en su conferencia, la jefa del Ejecutivo señaló que en la cita se tratarían temas meramente legislativos con miras al próximo periodo de sesiones del Congreso, que comenzará el 1º de septiembre.
“Que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno sobre cuáles queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones”, destacó la mandataria a pregunta expresa en Palacio Nacional.
Agregó: “Hay pendientes de la reforma al Poder Judicial, está la ley de aduanas y todo el paquete económico: la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos”.
Ni a su llegada ni a su salida de Palacio Nacional, el senador Adán Augusto López quiso hacer declaraciones a los medios ante la polémica en la que se ha visto envuelto en semanas recientes por el caso de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco –cuando el hoy senador morenista fue gobernador de esa entidad–, a quien se relaciona con el grupo delictivo La Barredora y hoy es prófugo de la justicia.
Al retirarse, el diputado Monreal fue interrogado respecto a esa polémica, a lo que respondió que no se abordó y que notó una actitud de respecto hacia el senador de parte de la Presidenta.
“Lo que yo observé fue una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Lo que yo observé es que tiene la Presidenta respeto por el senador Adán Augusto.”
–Es decir, ¿lo ratifica? –se le preguntó a Monreal.
–Para mí es un gesto de respeto y de una actitud institucional, de que continúe trabajando. Hubo cercanía, expresiones de respeto y afecto.
Por otro lado, en la conferencia del pueblo, la jefa del Ejecutivo también aseguró que no habrá distanciamiento con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Fíjense qué coraje le tienen al presidente López Obrador. Es increíble, de dentro y de fuera (del país), las derechas, los conservadores... No pueden entender el fenómeno mexicano político, social. Y es muy sencillo: aquí se empoderó al pueblo, el pueblo decide en México. La Presidenta sólo tiene un amo, que es el pueblo de México.”
Cuestionó que en medios nacionales y extranjeros se publiquen materiales contra la 4T, en afán de golpear al movimiento.
En ese sentido, destacó que Beatriz Gutiérrez Müller vive en México, luego de que el diario español “de derecha” ABC reportó que la esposa del ex presidente López Obrador se mudó a España junto con su hijo Jesús Ernesto.
“Ya respondió. Yo sabía que ella vivía en México; ella vive en México, ya lo respondió”, expresó.