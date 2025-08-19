César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 7

Si México no fortalece sus protocolos relacionados con la seguridad aérea –entre ellos los mecanismos para evitar riesgos terroristas– “obviamente habrá un cuestionamiento por parte de Estados Unidos”, y el país podría perder nuevamente la categoría uno, advirtió José María Ramos García, profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).

Durante su participación en el simposio Diálogo social: realidades, retos y futuro del transporte aéreo en México, organizado por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Ramos García destacó que se avecina una negociación muy interesante del T-MEC, en la cual el gobierno estadunidense incluirá el tema de la seguridad nacional.

Recordó que hay dos normativas relevantes que están marcando a la actual administración de Estados Unidos: la Ley de Emergencia Nacional y la legislación que declara a organizaciones criminales como terroristas.

Riesgos a la soberanía

Afirmó que durante dicha renegociación del tratado con México y Canadá, es muy probable que Estados Unidos exija garantías para evitar riesgos a su soberanía, así como un mayor control sobre la intromisión de grupos delictivos. Subrayó que entre sus principales preocupaciones están los riesgos terroristas y el tema del fentanilo.

“Estados Unidos está planteando esos dos temas como parte de su agenda transversal, por lo tanto, lo que muy probablemente veremos será el fortalecimiento de una serie de restricciones, controles y, sobre todo, exigencias en materia de seguridad aérea y nacional. Debemos estar alertas desde la perspectiva del Estado, la academia, el sector empresarial y, obviamente, los pilotos”, advirtió.