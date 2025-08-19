Martes 19 de agosto de 2025, p. 6
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), obtuvo sentencia condenatoria de 11 años un mes en contra Juan Antonio Cisneros Morales, alias El Dedos o El Dedotes e Israel Jiménez Ávila , El Yeye, por acreditarse su responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y homicidio calificado en grado de tentativa, en contra del periodista, Ciro Gómez Leyva.
En audiencia pública realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas para que el juez de la causa emitiera sentencia de 11 años un mes de prisión en contra de dichas personas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a la fecha se han obtenido sentencias condenatorias en contra de 11 personas por su participación en la asociación delictuosa que planeó y ejecutó el atentado en contra de la vida del periodista.
La Feadle determinó ejercer, en este caso, la facultad de atracción contemplada en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se acreditó que el delito se cometió con la finalidad de limitar, menoscabar y afectar su libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión.