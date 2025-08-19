César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 6

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), obtuvo sentencia condenatoria de 11 años un mes en contra Juan Antonio Cisneros Morales, alias El Dedos o El Dedotes e Israel Jiménez Ávila , El Yeye, por acreditarse su responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y homicidio calificado en grado de tentativa, en contra del periodista, Ciro Gómez Leyva.

En audiencia pública realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas para que el juez de la causa emitiera sentencia de 11 años un mes de prisión en contra de dichas personas.