Martes 19 de agosto de 2025, p. 6
Las fuerzas federales causaron este fin de semana una afectación económica a los grupos del narcotráfico estimada en 7 mil 854 millones de pesos, mediante aseguramientos de droga, desmantelamientos de narcolaboratorios y decomisos de precursores químicos, armas, combustibles y vehículos en Sinaloa, Sonora, Morelos y Tamaulipas.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), las operaciones se llevaron a cabo entre el 15 y 17 de agosto y tuvieron como epicentro Sinaloa, donde se realizaron los decomisos más cuantiosos.
En la colonia El Ranchito, en Culiacán, se incautaron 300 kilos de metanfetamina y más de 42 mil kilogramos y 153 mil litros de precursores químicos, con un daño estimado en 4 mil 130 millones de pesos.
En la misma ciudad, el cateo de cinco bodegas permitió asegurar 116 mil litros y casi 55 mil kilogramos de sustancias, además de equipo de laboratorio y vehículos, lo que representó un golpe de 3 mil 533 millones de pesos. Otros operativos en Culiacán y Cosalá desmantelaron 11 áreas de concentración de químicos, reactores y condensadores, con afectaciones adicionales de más de 180 millones.
En Morelos, en Emiliano Zapata, se aseguraron 40 kilogramos de metanfetaminas, valuados en 11 millones de pesos. En Sonora, en el kilómetro 120 de la carretera Caborca-Sonoyta, fueron detenidos Rogelio Gutiérrez Guevara y José Bernardo López Baca, a quienes se les decomisaron cuatro armas largas, dos cortas, cargadores y cartuchos.
Paralelamente, la FGR reportó en Sinaloa el aseguramiento de 120 mil litros de sustancias químicas como acetona, tolueno y ácido clorhídrico, además de un tractocamión, un montacarga y otros objetos del delito.
Finalmente, en Reynosa, Tamaulipas, fuerzas de la SSPC, Guardia Nacional y Ejército confiscaron 55 mil litros de diésel y un tractocamión acoplado a un autotanque, con la detención de una persona.