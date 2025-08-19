Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 6

Las fuerzas federales causaron este fin de semana una afectación económica a los grupos del narcotráfico estimada en 7 mil 854 millones de pesos, mediante aseguramientos de droga, desmantelamientos de narcolaboratorios y decomisos de precursores químicos, armas, combustibles y vehículos en Sinaloa, Sonora, Morelos y Tamaulipas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), las operaciones se llevaron a cabo entre el 15 y 17 de agosto y tuvieron como epicentro Sinaloa, donde se realizaron los decomisos más cuantiosos.

En la colonia El Ranchito, en Culiacán, se incautaron 300 kilos de metanfetamina y más de 42 mil kilogramos y 153 mil litros de precursores químicos, con un daño estimado en 4 mil 130 millones de pesos.

En la misma ciudad, el cateo de cinco bodegas permitió asegurar 116 mil litros y casi 55 mil kilogramos de sustancias, además de equipo de laboratorio y vehículos, lo que representó un golpe de 3 mil 533 millones de pesos. Otros operativos en Culiacán y Cosalá desmantelaron 11 áreas de concentración de químicos, reactores y condensadores, con afectaciones adicionales de más de 180 millones.