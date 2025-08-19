Afp

Martes 19 de agosto de 2025, p. 5

Nueva York., Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, tiene previsto declararse culpable en una audiencia programada para el próximo día 25 en Nueva York, lo que le evitará ir a juicio y posiblemente obtendrá una condena reducida.

El capo mexicano, de 77 años, está acusado por la justicia estadunidense de 17 cargos, entre ellos asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular fentanilo, un narcótico 50 veces más potente que la cocaína, causante de decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos por sobredosis.

El pasado 14 de septiembre se había declarado no culpable de estos delitos.

El juez instructor del caso, Brian Cogan, anunció en un corto mensaje en el dosier judicial del narco que “la vista preliminar del 25 de agosto de 2025 se convierte en una para cambio de declaración”, lo que presupone un acuerdo alcanzado con los fiscales del Tribunal Federal del Distrito Este de Brooklyn, que le evitará sentarse en el banquillo.