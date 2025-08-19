Política
Usted está aquí:Inicio/Política/Fiscal pide prórroga para evaluar situación de Caro Quintero/
Fiscal pide prórroga para evaluar situación de Caro Quintero
 
Periódico La Jornada
Martes 19 de agosto de 2025, p. 5

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó una prórroga al tribunal para responder a la moción presentada recientemente por los abogados de Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, en la que solicitaron mejores condiciones de reclusión.

El gobierno tenía hasta ayer para responder al pedido, sin embargo, el fiscal federal, Joseph Nocella, pidió extender el plazo hasta el 15 de septiembre, con el argumento de que para responder a un pedido que busque reblandecer las medidas administrativas especiales del capo se requiere coordinación entre varias instancias.

