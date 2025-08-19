De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 5

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) anunció este lunes el lanzamiento de una iniciativa conjunta con el gobierno de México para desmantelar las redes de tráfico de drogas que utilizan los cárteles, a las que responsabilizó de “inundar las comunidades estadunidenses con drogas sintéticas mortales”.

El programa, llamado Proyecto Portero, reúne a investigadores mexicanos con fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia estadunidenses. A lo largo de varias semanas, los participantes identificarán objetivos conjuntos, desarrollarán estrategias coordinadas de cumplimiento de la ley y fortalecerán el intercambio de inteligencia, informó la DEA.

El Proyecto Portero busca frenar principalmente el tráfico de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetaminas, además de atacar el contrabando de armas y dinero en efectivo hacia México, precisó.

De acuerdo con la DEA, la estrategia se centrará en los llamados gatekeepers o guardianes de plaza, operadores claves de los narcos que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste del país vecino.